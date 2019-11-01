Dünyaca ünlü aktör ve aktivist Sean Penn kara mizah ile edebiyat dünyasında yerini aldı. Sean Penn'in Türlü İşlerin Adamı Bob Honey adlı kitabı raflarda yerini aldı.

Romanın konusuna gelirsek, kahramanımız Bob Honey, görünüşe göre tipik bir Amerikan erkeği ama aslında bir kiralık katil.

Fosseptik depoları satmak, başka ülkelerdeki diktatörler için havai fişek gösterileri düzenlemek gibi işler yapıyor. Ama sonra işler karışmaya başlıyor ve gittikçe çığırından çıkan Amerikan siyaseti karşısında isyan bayrağını çekiyor.

Türlü İşlerin Adamı Bob Honey ile Amerikan rüyasının yeni yüzüyle karşılaşmaya hazırlanın.