Hollywood'un en çok kazanan aktörlerinden olan Dwayne Johnson, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, şarkıcı eşi Lauren Hashian, dört yaşındaki kızları Jasmine ve iki yaşındaki Tiana ile birlikte son üç hafta boyunca koronavirüsle mücadele ettiklerini ve artık daha iyi olduklarını açıkladı.

Test yaptırdıktan sonra sonucu beklerken endişelendiğini söyleyen Johnson, “Benim bir numaralı önceliğim her zaman ailemi korumak. Çocuklarımı, sevdiklerimi korumak. Çıkacaksa sadece benimkinin pozitif çıkmasını umdum ama değildi. Tüm ailemde çıktı” ifadesini kullandı.

Küçük kızlarının çoğunlukla birkaç gün öksürük şikayetinin olduğunu söyleyen Johnson, kendisiyle eşinin “sert bir gidişat” yaşadığını söyledi.

İyileşme sürecinin zor olduğunu anlatan ünlü aktör, hayranlarına maske takma çağrısı yaptı.