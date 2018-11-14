Geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu single çalışması ‘Hoş Geldin’ ile beğeni toplayan ünlü besteci Ceyhun Çelikten, yeni single çalışması ‘Yanlış Hesap’ için bir kez daha mikrofon başına geçti.

Demet Akalın’dan Gülşen’e, Serkan Kaya’dan Hakan Altun’a kadar bir çok ismin popüler şarkılarında imzası olan Ceyhun Çelikten, bu kez kendi hazırladı, kendi söyledi. Söz, müzik ve düzenlemesi Ceyhun Çelikten’e ait olan şarkının klip çekimleri Mustafa Özen yönetmenliğinde yapıldı. Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen ve 35 kişinin çalıştığı çekimler için stüdyoya özel bir boks ringi yapıldı.

YARDIMCI YÖNETMEN ALİŞAN!

Ceyhun Çelikten’i yakın dostu Alişan’da klip çekimleri boyunca yalnız bırakmadı.

CEYHUN SÖYLEDİ, ALİŞAN YÖNETTİ!

Yönetmen koltuğuna oturan ve Mustafa Özen'le beraber çekimleri yönlendiren Alişan, adeta klibin yardımcı yönetmenliğini yaptı. ‘Yanlış Hesap’ Poll Production etiketiyle bugün, tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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