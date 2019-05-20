Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ünlü besteci Rıfat Şallıel vefat etti

Ses sanatçısı Onur Akay, ünlü besteci Rıfat Şallıel'in hayatını kaybettiğini duyurdu

Rıfat Şallıel

Ölüm haberiyle birlikte cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay'ın kaleme aldığı yazı:

"Piyanoyu virtüöz düzeyinde çalan ünlü besteci Rıfat Şallıel’i kaybettik. İtirazım Var, Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş, Kemancı, Kadehi Şişeyi Kırarım Bugün gibi çok sayıda ünlü şarkının bestecisi olan Şallıel’in eserlerini, Bülent Ersoy’dan Müslüm Gürses’e kadar en iyi yorumcular okumuştur. Cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Mersin Davultepe Mezarlığı’nda defnedilecektir. Eserleri ile hep yaşayacak olan değerli bestecimiz nur içinde yatsın inşallah."

Rıfat Şallıel, müzik piyasasında ‘Rıfat Şanlıel’ olarak da anılmaktadır ama gerçek soyadı Şallıel’dir.

RIFAT ŞALLIEL KİMDİR?

Rıfat Şallıel, piyanoyu virtüözlük derecesinde çalabilen, birçok hit esere imza atmış ve büyük yapımlarda ön sıralarda yer almış büyük müzik ustalarındandır. 1960'ların sonundan itibaren müzik dünyasında adını duyurmayı başarmıştır. 1975 yılında ‘Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş’ şarkısıyla kariyerinde zirveye oturmuştur. Takip eden yıllarda ise başta Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur olmak üzere Gönül Akkor, Müslüm Gürses, Bülent Ersoy, Kibariye ve Neşe Karaböcek gibi isimlere bestelerini vermiştir. Çok sayıda ünlü ismin albümünde ise akordiyonu, piyanosu ve viyolası ile eşlik eden Şallıel’in, Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş, İtirazım Var ve Kemancı en sevilen bestelerinden bazılarıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ünlülerin anneleri
MAGAZİNAnnesiyle fotoğrafını paylaştı
Banu Alkan kimdir? Banu Alkan kaç yaşında ve nereli?
MAGAZİNBanu Alkan kimdir?
Nusret, DJ Khaled'in klibinde oynadı - Magazin haberleri
MAGAZİNNusret, DJ Khaled'in klibinde oynadı
Yılmaz Erdoğan'a eski eşi Belçim Bilgin'den öpücük - Magazin haberleri
MAGAZİNEski eşten öpücük
Simge Sağın kimdir? Simge Sağın kaç yaşında ve nereli?
MAGAZİNSimge Sağın kimdir?
Hamdi Alkan'dan 'boşanma' açıklaması: Selen Görgüzel... - Magazin haberleri
MAGAZİNHamdi Alkan'dan 'boşanma' açıklaması
Dila Tarkan kimdir, kaç yaşında? Murat Cemcir'den Dila Tarkan hamlesi
MAGAZİNDila Tarkan kimdir, kaç yaşında?
Ece Seçkin kimdir? Ece Seçkin kaç yaşında ve nereli?
MAGAZİNEce Seçkin kimdir?
Selami Şahin eşi Didem Şahin'le evliliklerinin 34'üncü yıldönümünü kutladı - Magazin haberleri
MAGAZİN"34 yıllık yol arkadaşım"
Ümit Erdim ile kızı Ses'ten yeni poz - Magazin haberleri
MAGAZİN"Pazartesi'ye ayılamıyoruz"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X