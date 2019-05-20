Ölüm haberiyle birlikte cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay'ın kaleme aldığı yazı:

"Piyanoyu virtüöz düzeyinde çalan ünlü besteci Rıfat Şallıel’i kaybettik. İtirazım Var, Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş, Kemancı, Kadehi Şişeyi Kırarım Bugün gibi çok sayıda ünlü şarkının bestecisi olan Şallıel’in eserlerini, Bülent Ersoy’dan Müslüm Gürses’e kadar en iyi yorumcular okumuştur. Cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Mersin Davultepe Mezarlığı’nda defnedilecektir. Eserleri ile hep yaşayacak olan değerli bestecimiz nur içinde yatsın inşallah."

Rıfat Şallıel, müzik piyasasında ‘Rıfat Şanlıel’ olarak da anılmaktadır ama gerçek soyadı Şallıel’dir.

RIFAT ŞALLIEL KİMDİR?

Rıfat Şallıel, piyanoyu virtüözlük derecesinde çalabilen, birçok hit esere imza atmış ve büyük yapımlarda ön sıralarda yer almış büyük müzik ustalarındandır. 1960'ların sonundan itibaren müzik dünyasında adını duyurmayı başarmıştır. 1975 yılında ‘Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş’ şarkısıyla kariyerinde zirveye oturmuştur. Takip eden yıllarda ise başta Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur olmak üzere Gönül Akkor, Müslüm Gürses, Bülent Ersoy, Kibariye ve Neşe Karaböcek gibi isimlere bestelerini vermiştir. Çok sayıda ünlü ismin albümünde ise akordiyonu, piyanosu ve viyolası ile eşlik eden Şallıel’in, Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş, İtirazım Var ve Kemancı en sevilen bestelerinden bazılarıdır.