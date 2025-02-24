Ünlü çift, sorunlarını çözdü

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın boşanacakları yönünde ortaya birçok kez iddia atıldı. Akil ile Altan, her defasında da bu iddiaları yalanlayarak her çift gibi zaman zaman tartışma yaşadıklarını ama boşanmanın söz konusu olmadığını dile getirdi.

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Geçtiğimiz günlerde, aynı iddia ileri sürülerek Anıl Altan'ın evi terk ettiği dile getirildi. Pelin Akil'in hemen akabinde sosyal medya hesabından bulunduğu manidar paylaşımlar, söz konusu iddiayı doğrular nitelikteydi. Üstelik, bu kez söz konusu iddiayı yalanlamadılar.