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yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu Ünlü Yatırım Holding (Ünlü&Co),bugün itibarıyla Borsa İstanbul’da (BIST),Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Ünlü&Co’nun halka arz büyüklüğü 314 milyon TL olarak gerçekleşmiş; halka arz edilen şirket paylarının yüzde 43.14’ü yurt içi bireysel, yüzde 46.45’i yurt içi kurumsal, yüzde 10.41’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştı.

Ünlü&Co, 2020 yılını 603 milyon TL aktif büyüklük ve 242 milyon TL brüt kâr ile kapattı. Firmanın 2020 yılı net kârı 61 milyon TL, özkaynak kârlılığı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. Son üç yılda düzenli olarak artış trendinde seyreden şirketin brüt kârı 2018 yılında 161 milyon TL iken 2019 yılında 174 milyon TL’ye ve 2020 yılında da 242 milyon TL’ye ulaştı.

YENİ YATIRIMLAR İÇİN KULLANILACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlü&Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, başarıyla tamamladıkları halka arzda yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gördükleri yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek “Yılbaşından bu yana oluşan yoğun halka arz takviminin içinde şirketimize gösterilen ilgi bizi fazlasıyla mutlu etti. Halka arzdan aldığımız güçle faaliyetlerimizi geliştirmek ve yeni yatırımlar yapmak için çalışacağız” dedi.

Ünlü & Co’da halka arz sonrası ortaklık yapısına göre kurucu ortak Mahmut L. Ünlü’nün yüzde 61.62, The Wellcome Trust’ın yüzde 7.71, Standard Bank yüzde 3.47 ve şirket çalışanları ve diğer yatırımcıların yüzde 1.17 payı bulunuyor.