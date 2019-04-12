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26 Mart'ta Twitter üzerinden dövüşü bıraktığını açıklayan İrlandalı ünlü dövüşçü Conor McGregor'un, bir hayranının telefonunu alıp yere atarak ezmesi ve ardından telefonu alarak uzaklaştığı anlara dair görüntü büyük tepki çekti.
ABD basını, güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın 11 Mart'ta ABD'nin Miami kentinde bulunan Fontainebleau oteli çıkışında meydana geldiğini duyurdu.
Görüntülerde McGregor'un, otel çıkışı etrafını çeviren hayranlarından biri olan Ahmed Abdirak'ın elini sıkar gibi yaparak, elinden telefonu aldığı, telefonu yere atarak ezdiği görülüyor. McGregor ardından yerden telefonu alıyor ve otel önünde dolaşmaya başlıyor. Ne olduğunu anlayamayan Ahmed Abdirak ise ısrarla telefonunu istiyor ancak bir koruma onun sporcuya yaklaşmasına izin vermiyor. Görüntülerde McGregor'un telefonu vermediği ve otel önünden uzaklaştığı görülüyor.
Olayla ilgili McGregor tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, hayranının telefonunu neden parçaladığı belirtilmedi.
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