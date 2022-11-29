Dün oynanan maç için ise fenomen isim Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı: "Brezilya'nın her golüne bir "çıplak" gönderme fikriyle bu kadar yankı uyandırdıktan sonra, şimdi İsviçre ile oynanan maçta, gol atan Brezilyalı oyuncu da fotoğraf alacak. Görüp görmemek onun kararı! Hahaha!"