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Ünlü futbolcunun son hali sevenlerini üzdü! Josip llicic neden deprosyana girdi?

Uzun bir süredir gözlerden uzak olan Sloven futbolcu Josip Ilicic son haliyle sevenlerini şaşırttı. Josip Ilicic'in 2020 yılında eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik rahatsızlıklarla mücadele ettiği ortaya çıktı. Futbolu bırakma noktasına gelen ünlü isim, aylar sonra traftara veda etmek için Gewiss Stadyumu'na geldiğinde ise Josip Ilicic'i son halini görenler ise şaşkına döndüler.

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  • Ünlü futbolcunun son hali sevenlerini üzdü! Josip llicic neden deprosyana girdi? Josip İlicic'e ne oldu, neden futbolu bıraktı? İlicic kimdir, kaç yaşında?

    2020 yılında eşine sürpriz yapmak için gittiği, Slovenya'da gördükleri karşısında hayata küsen ünlü isim taraftara veda etmek için geldiği Gewiss Stadyumun'da son haliyle sevenlerini üzdü. Son 5 yıldır formasını terlettiği ekibe ve taraftara selam veren Slovenyalı futbolcunun aylar içerisindeki değişimi gözlerden kaçmadı.
  • Ünlü futbolcunun son hali sevenlerini üzdü! Josip llicic neden deprosyana girdi? Josip İlicic'e ne oldu, neden futbolu bıraktı? İlicic kimdir, kaç yaşında?

    JOSİP ILİCİC NEDEN DEPREYONA GİRDİ?

    Josip Ilicic geçtiğimiz haftalarda İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesini feshetti. Ünlü futbolcu girdiği depresyon nedeniyle bir süre kadro dışı kalmıştı. Josip Ilicic'in psikolojisinin eşinin kendisini aldatması sonucunda bozulduğu iddia edilmişti. Ancak Ilicic bu iddiaları yalanlamıştı.
  • Ünlü futbolcunun son hali sevenlerini üzdü! Josip llicic neden deprosyana girdi? Josip İlicic'e ne oldu, neden futbolu bıraktı? İlicic kimdir, kaç yaşında?

    FUTBOLSEVERLER GÖZLERİNE İNANAMADI

    Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından psikolojisi bozulan, futboldan uzaklaşan ve oynadığı futbolla başarısına ortak olduğu İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesini fesheden Ilicic, sosyal medyaya düşen son görüntüleriyle futbolseverleri resmen şaşkına çevirdi

     
  • Ünlü futbolcunun son hali sevenlerini üzdü! Josip llicic neden deprosyana girdi? Josip İlicic'e ne oldu, neden futbolu bıraktı? İlicic kimdir, kaç yaşında?

    "2 YIL İÇİNDE RESMEN ÇÖKMÜŞ"

    Eski fit halinden eser kalmayan ve bir hayli kilo aldığı gözlenen Sloven futbolcunun saçlarının beyazladığı da dikkatlerden kaçmadı. Ilicic'in fotoğraflarını paylaşan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı böylesine yıldız bir futbolcunun bu hale nasıl geldiğine inanamadıklarını söyledi.

     
  • Ünlü futbolcunun son hali sevenlerini üzdü! Josip llicic neden deprosyana girdi? Josip İlicic'e ne oldu, neden futbolu bıraktı? İlicic kimdir, kaç yaşında?

    JOSİP ILİCİC KİMDİR?

    Atalanta takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Sloven millî futbolcu Josip İlicic, 29 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2007 yılında Bonifika kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Interblock, Maribor, Palermo, Fiorentina ve Atalanta kulüplerinde oynadı. Josip ile eşi Tina Polovina tanışma hikayesi 11 yıl öncesine dayanıyor. Beraberlikleri 2009 yılında başlayan çift, antrenman yaptıkları tesiste tanıştı. Josip İlicic gibi Spor geçmişi bulunan Tina Polovina bir atlet. Çiftin Sofya-Victoria adında iki çocuğu var.

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