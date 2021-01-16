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Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 47. bölümünde Kuzey ve Yıldız, sonunda hayalini kurdukları sabaha uyanmıştır. Rüya gibi evlerinde, baş başalardır. Bir süre tüm sorumluluklardan ve sorunlardan uzak sadece aşklarını yaşayacaklardır. Ama hayat, yine onların kurduğu plana rağmen devam etmektedir. Kuzey ve Yıldız, yine baş başa kalamamışlardır. Ama Yıldız’ın asıl problemi daha başkadır.

Restoranda işler kötüye gitmektedir ve bunun için bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Feride’nin önerisiyle restoran; eski, kalabalık günlerine dönecektir. Ünlü gurme Engin Ar, restoranın umudu olmuştur. Fakat, büyük umutlarla ağırladıkları Engin Ar, kimsenin tahmin etmediği olaylara sebep olacaktır.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 47. Bölüm Tanıtımları;