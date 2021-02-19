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Ünlü gurme ve yazar Mehmet Yaşin'in sandviç yerken kaydedilen görüntüleri Twitter'ın gündemine oturdu.

Karların arasında çekilen görüntülerde Yaşin'in sandviçten ısırık alıp yoluna devam ettiği görülürken gurme isim videoyu, "Bu görüntü Twitter’da popüler olmuş. Kaçkar dağlarında sandviç molası veriyordum" notuyla kendi profilinde de paylaştı.

— Mehmet Yaşin (@Lezzetci) February 18, 2021

Paylaşıma "O nasıl sandviç abi yeni doğmuş çocuk kadar kocaman", "Mehmet abi geyiği ekmek arası yapıp götürüyor", "Abi yarısını yere atsan oradaki tüm canlılar bir kışı geçirirdi" ve daha pek çok esprili yorum yapıldı.