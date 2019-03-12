Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, geçtiğimi akşam İstanbul’a tatil için gelen ve yaptığı yatırımlara ile dikkat çeken Robert Tchenguiz, soluğu Ortaköy'deki bir mekanda aldı. Robert Tchenguiz, eşi Heather Bird ile akşam yemeği yedikten sosyetik iş adamı Ali Ünal ile bir araya geldi.



Ünal’ın özel misafiri olan Robert Tchenguiz, "İstanbul Boğazı'nda böyle eşsiz bir mekan daha görmedim. Gerçekten hayran kaldım" açıklamasında bulundu.