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Sık sık tatile giden ikili, "Birlikte gezmeyi çok seviyoruz, belki ileride Barcelona'ya gideceğiz" dedi. Çektiği fotoğraflarla dikkat çeken Cankat, "Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum, beni heyecanlandıran şeyleri çekiyorum. Belki ileride Engin Altan gibi bir fotoğraf belgeseli yaparım" dedi.