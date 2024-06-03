Ünlü isimler de sokak hayvanları için seferber oldu

Yenikapı miting alanında, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ‘Adalet Mitingi’ düzenlendi. Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin düzenlenen mitinge, şehir dışından da yoğun katılım oldu. Mitinge katılanlar, pankartlar açarak sloganlar attı. Birçok ünlü isim de mitinge katıldı.