Ünlü isimler de sokak hayvanları için seferber oldu
İstanbul Yenikapı'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin, 'Adalet Mitingi' düzenlendi. Mitinge birçok ünlü isim de katıldı
Giriş: 03.06.2024 - 10:35 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:35
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Yenikapı miting alanında, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ‘Adalet Mitingi’ düzenlendi. Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin düzenlenen mitinge, şehir dışından da yoğun katılım oldu. Mitinge katılanlar, pankartlar açarak sloganlar attı. Birçok ünlü isim de mitinge katıldı.
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Didem Balçın
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Begüm Özbek
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Begüm Kütük Yaşaroğlu
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Tanem Sivar
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Melis Birkan - Özge Özder