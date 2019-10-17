Dünyamızın yarınları ve gelecek nesiller için duyarlı yaklaşımı ile öne çıkan bir temizlik markası, şimdi ülkemizin kıyıları için de harekete geçti. Temizleme ürünleri markası, “Kıyılarda Temizlik Dalgası” adıyla bir proje başlattı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında; 15 Ekim 2019 Salı günü TÜDAV (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı) iş birliğinde İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana’da kıyı temizliği gerçekleştirildi. Böylece ülkemizi çevreleyen Karadeniz, Akdeniz, Marmara ve Ege Denizlerinde eş zamanlı olarak kıyılar temizlendi.

Toplanan plastik, cam ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar ise geri dönüşüm tesislerine gönderilerek yeniden üretime kazandırıldı.

Projenin İstanbul Kilyos’ta hayata geçen etabına Bennu Gerede, Burak Arslan, Hazal Eylül Çelik, Murat Aygen, Okan Bayülgen ve Oyuncu Tuan Tunalı gibi ünlü isimler ve çok sayıda basın mensubu da katıldı.