AA

Ahbap Derneği ev sahipliğinde, Gergedan Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilen "Sahneye Ses Ver" başlıklı programda, ünlü isimler meslektaşları için sahne aldı.

Sunuculuğunu Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz'ın üstlendiği programda, sahnede konuşma yapan Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, ilk olarak pandemi dolayısıyla programa böyle yoğun bir ilginin gösterileceğini tahmin etmediğini söyledi.

Levent, "Sahneye Ses Ver" programından destek almak için yüzlerce başvuru aldıklarını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Dernek olduğumuz için gerekli belgeleri, görüntüleri, istenilen evrakları veren arkadaşlarımızın bu cuma günü hesaplarına para yatırılacak ve hiç değilse kişi başı yaklaşık 4 bin liraya yakın bir para düşüyor. Çok mutluyuz. Bu asıl sorunu çözmez ama belki müzikle ilgilenen dernekler, yapımcılar da bundan sonrası için bir adım atarlar. Çünkü 9 aydır çalışmayan o kadar çok gencimiz var ki sefalet içindeler. Biz bir adım atarak, dayanışma içerisinde olmak istedik. Çünkü Twitter'dan yazmak olmuyor. Eylem yapmak gerekiyor. Ahbaplar olarak hep sahadayız. Çok mutluyuz."

Ahbap Platformu Genel Başkan Yardımcısı Emrah Aydoğdu da, "Bu anlamlı geceye destek olmak için gelen herkese teşekkür ederiz. Bu gecenin var olmasını sağlayan sanatçı dostlarımıza ve sahne emekçilerimize, dünyanın her yerinden on binlerce ahbabın selamını getirdim." diye konuştu.

Aydoğdu, tüm dünyanın koronavirüse karşı büyük bir mücadele verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle belirli meslek grupları ve sokak hayvanlarının gruplarının sorunları bu anlamda gittikçe büyüyor. Sorunlar katlanarak artıyor. Bu gecede bu meslek gruplarından biri olan sahne emekçilerimiz için toplandık. Bugün bizim birçok alanda yürüttüğümüz faaliyetlerin en önemli anlarından bir tanesi. Çünkü hep beraber hep birlikte bunu başarıyoruz. Sanatsız bir hayatın tek kelimeyle manasız olduğunu söylemek isterim. Sahnelerimiz de sanatın beslendiği, büyüdüğü, göz göze, yürek yüreğe paylaşılabildiği yegane alan. Tüm sevgili sahne emekçilerimiz bu alanı ayakta tutuyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İyiki varsınız."

Programın başında Kaan Sekban'ın sahnelediği kısa bir stand-up gösterisinin ardından Cem Adrian "Ela Gözlüm" ve "Sarı Gelin" türkülerini yorumladı.

Dinleyiciler için "Peri" adlı şarkısını seslendiren Ceylan Ertem'in ardından oyuncu Sumru Yavrucuk da "Neredesin Sen" adlı türküyü söyledi.

Sunay Akın ve radyo sanatçısı Nihat Sırdar'ın birlikte esprili bir söyleşi yaptığı sahneye daha sonra Zeynep Bastık ve Emircan İğrek çıktı.

Hayko Cepkin'in ilginç kostümüyle "Melekler" şarkısını seslendirdiği gecede, Fırat Tanış da piyano çalarak "Yani" eserinini seslendirdi.

Halk müziği sanatçısı Oğuz Aksaç'ın da sahne aldığı ve gece yarısına kadar süren program sonunda Haluk Levent ise Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünün ardından zeybek oynayarak "Ah Bir Ataş Ver" eserini seyircilerle birlikte söyledi.

Online olarak da sanatseverlerin evlerinden seyrettiği gecede 18 bin 612 bilet satıldı.