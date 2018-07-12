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“İstanbul yine büyüleyici, İstanbullular yine inanılmazdı. Burada olmaktan böyle bir stadyumda bu kadar coşkulu bir seyirciye buluşmaktan çok mutlu oldum. İstanbul’da daha fazla kalmak isterdim ama devam eden bir programım var. İnanılmaz bir enerjiniz ve ev sahipliğiniz var. Burada kendimi şımartılmış hissediyorum. Umarım en kısa sürede yeniden İstanbul’a geleceğiz.”