Ünlü isimler Uludağ'da

Giriş: 10.02.2019 - 09:36 | Güncelleme:  

Ünlü isimler Uludağ'a akın etti. Gün boyu süren etkinliklerde kar üstünde hünerlerini sergileyen ünlüler, objektiflere takıldı. Eşi ile tatil yapan Ali Sunal, kendisini görüntülemek isteyen muhabirlere, "Tatildeyiz, bu benim özel hayatım. Konuşmak istemiyorum, çekmeyin" dedi

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, oyuncu Ali Sunal, eşi Nazlı Kurbanzade ile birlikte kış tatilini Uludağ'da geçiriyor. Ali Sunal, kendisini görüntülemek isteyen muhabirlere, "Tatildeyiz, bu benim özel hayatım. Konuşmak istemiyorum, çekmeyin" dedi.

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    Öte yandan Ali Sunal, kar üstünde yürürken eşinin elinden tutarak düşmemesi için tedbir aldı. Etkinliklere katılan ve doyasıya eğlenen çift, bir süre sonra alandan ayrıldı.

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    "KONUŞULANLAR BENİ ETKİLEMİYOR"

    Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan, Uludağ'da düzenlenen etkinlikte sahne aldı. 

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    Doğulu'nun, eşi Ece Yosmaoğlu'ndan boşanmasının nedeni olarak gösterilen Hera Aslan, "Ben o konuyu kapattım. Söylenenler ve konuşulanlar beni etkilemiyor" diyerek Ozan Doğulu ile yeni bir proje hazırladıklarını açıkladı.

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    EN BÜYÜK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

    Türkiye Senkronize Kayak Milli Takımı, Ender Alkoçlar ve Doruk Kaya'nın ev sahipliğinde 2.kamp dönemi için Uludağ'a geldi. Aralarında Mustafa Sandal, Cem Hakko, Ali Oto (Türkiye Kayak Federasyonu başkanı) Metin Polat, Çetin Şirvani, Tunç Taşdemir, Emir Kunt ve Fatih Kıyıcı gibi isimlerin yer aldığı takım akşam yemeğinde Ender Alkoçlar'ın davetlisi olarak bir araya geldi.

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    Ender Alkoçlar'ın kolunun sarılı olması dikkatlerden kaçmadı. Alkoçlar sarılı kolu hakkında muhabirlere bilgi vermekten kaçındı.

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    Gündüz kapalı hava ve siste kayan Mustafa Sandal, "Çocukluğumdan beri kayak yapıyorum, bu benim hayalimdi ve ben artık milli bir sporcuyum" diyerek sorumluluklarını yerine getireceğini belirtti. 

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    Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açan Mustafa Sandal, özel hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

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    Cem Hakko ise, iyi çalıştıklarını ve her şeyin güzel ilerlediğini ifade etti. 

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    Birlikte ikili olan Sandal ve Hakko, kar üstünde hünerlerini gösterdi.

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