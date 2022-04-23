Ünlü isimlerden '23 Nisan' paylaşımları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü isimlerden '23 Nisan' paylaşımları

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 102 yaşında... Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, duygularını sosyal medya hesaplarından dile getiriyor

HABERTURK.COM
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    KENAN DOĞULU

    Canım yeğenlerim Arya, Lila, Elya, Can ve Aren ile birlikte tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    HADİSE

    Daha boyum mikrofona zor yeterken, Türkiye'den çok uzaklarda da kutlardım 23 Nisan'ı... Başka bir ülkede doğmuş olsam da her sene okulda 23 Nisan’ı kutlardık. Okulumuz buna izin verirdi. Türk ya da değil, tüm çocuklarla birlikte kutlardık. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği gibi... Özgür olmak, istediğini istediğin an yapmak, herkesi eşit görmek ve olduğu gibi kabul etmek ne büyük bir erdem. 23 Nisan kutlu olsun! Ata'mızı saygı ile anıyorum...
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    AYŞEGÜL ALDİNÇ

    'Canım Ata’m... Ben seni çok ama çok seven bir ana-baba tarafından senin öğretinle büyütüldüm. Umarım ailemi, seni mahçup etmemişimdir. İzinde yürümek onurum ve gururumdur. 102. yılında armağanın için tüm çocuklar, ve bayramlı çocukluğum adına bir kez daha teşekkür ederim.' Nur içinde yat...
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    ASLIHAN KARALAR

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    ÜMİT ERDİM

    Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği ilk ve tek çocuk bayramı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    GÖKHAN TÜRKMEN

    Bir yanımız hala çocuk... Öyle de kalması dileğiyle... Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu ve mutlu olsun!
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    FADİK SEVİN ATASOY

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    BEHZAT UYGUR

    Sanırım yıl 1972, Vatan Caddesi'nde bayrağımızı taşıyorum... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    EDA ÖZERKAN

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    SELEN ÖZTÜRK

    Çocukluğumun 23 Nisan kutlamalarından... Hey gidi 80’ler... Büyüyünce ne olacağımızı gösterdiğimiz günler...
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    PINAR TEZCAN

    Atatürk’ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    YALÇIN DÜMER

    Bayramımız kutlu olsun...
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    İSMAİL FİLİZ

    Güzel kızım Alisa'm ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Çocuklar hep gülsün...
  • Ünlü isimlerden '23 Nisan Çocuk Bayramı' paylaşımları! Kenan Doğulu...

    SERMİYAN MİDYAT

    Sevinin çocuklar, övünün büyükler... 23 Nisan Kutlu olsun. Yıl; 1982... Yer; 23 Nisan İlköğretim okulu... Çocuk; Folklor grubu kafkas ekibinden 7-8 yaşlarındaki ben...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.