Ünlü isimleri buluşturan davet
Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, Karaköy'de düzenlenen özel bir davette bir araya geldi. Ünlüler, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberien göre; Birce Akalay, Hakan Kurtaş ile olan birlikteliği hakkındaki sorulara kısaca yanıt verdi. Birce Akalay; "Aşk, bana çok iyi geldi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için çok değerli ve özel bir his. Herkesin karşısına kalplerine iyi gelecek insanlar çıksın" dedi.
Dilan Çiçek Deniz de geceye katılan ünlü isimler arasındaydı. Basın mensupları ile kısaca sohbet eden oyuncu, sevgilisi Rafael Cemo ile gittikleri ABD seyahatinden de bahsetti. Deniz; "Harika bir deneyim oldu benim için. Belki önemli görüşmeler de yapmışızdır" diyerek güldü.
Eda Ece, annelikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. “Annelik çok güzel gidiyor. Onu görseniz yemek istersiniz, çok tatlı” diyen oyuncu, mutluluğunu gizleyemedi. Oğlunun 8 aylık olduğunu belirten Eda Ece; “Hep anne olmak istiyordum. Çocuklara bayılıyorum” sözleriyle annelik hayalini gerçekleştirmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Sinem Kobal da basın mensuplarıyla sohbet etti. Yeni projesinde bir gazeteciyi canlandıran Kobal, rolü hakkında, "Bir gazeteciyi canlandırmak benim için çok ama çok keyifliydi. Gazetecilik mesleğine başlamak hiç kolay değildir, sizler de bilirsiniz. Haydi başladınız, bu sektörde kendinize bir yer edinmek en zor iştir. Burada bunları anlatıyoruz" dedi.
Basın mensuplarının, "Kenan İmirzalıoğlu ile bir röportaja imza atsanız ona ne sorardınız?" sorusuna ise "Of, çok heyecanlanırdım. Hiç kolay değil. Herkesin merak ettiği bir soru sorabilirdim. Genç kalmasının sırrı çok iyi mesela. Yılların yakışıklı bir oyuncusu kendisi. Eşim diye demiyorum" diyerek güldü.
31'inci yaşını sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Mısır’da kutlayan Hande Erçel, evlilikle ilgili sorular karşısında, “Bunlar özel konular. Burada konuşmayalım” diyerek bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.
Selin Şekerci de geceye katılan ünlü isimler arasındaydı. Şekerci, basın mensupları ile bir araya gelince, "Eski sevgiliniz ile arkadaş kalır mısınız?" sorusuna "Hepsiyle arkadaş kalıyorum." dedi. Eski aşkı İbrahim Selim ile pişti olan Selin Şekerci; "Gördükçe birbirimizi selamlaşıyoruz tabii" diyerek güldü.
Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, sevgilisi Hera ve kızı Arya ile birlikte davete katıldı. Doğulu, kızı ve sevgilisiyle birlikte sahne alacak olmanın heyecanını paylaştı. “Arya, amcası Kenan ile de sahneye çıktı. Şimdiden onu yetiştirmeye başladık. Hera da beş senede, beşe katladı, kızım da beş senede beşe katladı. Benden mutlusu yok" diyen Doğulu, hem ailesi hem kariyeriyle gurur duyduğunu belirtti.
Sahnede babasıyla birlikte olmanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını ifade eden Arya Doğulu ise “Babam ile aynı sahnede olmak benim için harika bir duygu. O benim arkamda bir güç. Babam ve amcam sahnedeyken ise o enerji dokunulamaz bir enerji” sözleriyle heyecanını dile getirdi.
Meltem Cumbul, yer aldığı projede Halil Ergün ile sette tartıştığına dair çıkan iddialar hakkında konuştu. Cumbul; "Reytinglerimiz düşük olduğu için dizi devam etmedi. Hayal kırıklığı yaşamadım. Tartışma falan yok, ben Halil Ergün ile çalışmaktan keyif aldım. Çok sevdiğim ve çok saydığım bir büyüğümdür" dedi.
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Buray ile düet yapan Nesrin Cavadzade, müzik kariyerine yeşil ışık yaktı. “Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Yeter artık oyunculuk, sahnelere çıkacağım” diyerek esprili bir şekilde gülümseyen oyuncu; “Ekibim de böyle şeyler söylüyor, neden olmasın diyorum. Sahneye çıksam benim şovum Beyonce gibi olurdu” sözleriyle iddialı bir açıklamada bulundu.
Davete katılan bir diğer isim de Rabia Soytürk'dü. Basın mensupları ile kısaca sohbet eden Soytürk, spor ve özel hayatı hakkında konuştu. Oyuncu, "İşim gereği fiziğime dikkat etmem gerekiyor. Ben fazla yemek yiyen birisiyim. Yemek yemek için spor yapıyorum diyebilirim" diyerek güldü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan bir anket ile birlikte 'En seksi kadın' seçilen Zeynep Bastık hakkında konuşan Rabia Soytürk; "Amacım ve hedefim bu değil. Türkiye'nin bütün kadınları güzel. Zeynep Bastık da güzel bir kadın. Seçilmesi çok normal" diye konuştu.
Özgü Kaya
Hande Subaşı
Engin Hepileri - Beyza Şekerci
Hane Ataizi
Özgü Kaya
Damla Sönmez
Selin Şekerci - Sezin Akbaşoğulları
Öznur Serçeler
Çağlar Ertuğrul
İbrahim Selim
Pelin Akil
Ayşegül Aldinç - Birce Akalay
Devrim Özkan
Tuba Ünsal