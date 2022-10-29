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Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti, 99. yılını kutluyor. Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyada da yaşanıyor. Pek çok ünlü isim duygularını paylaştı

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  • Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

    TÜRKAN ŞORAY

    Cumhuriyet; korumamız gereken en kıymetli değerimizdir... Bu değeri bize armağan eden Ata’ma ve yol arkadaşlarına minnettarım...
  • Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

    TARKAN

    "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare; Cumhuriyet idaresidir." 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...
  • Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

    CEM YILMAZ

    Büyük Atatürk’ü ve Cumhuriyet’e emeği gecen bütün büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

    CAN YILMAZ

    Yaşasın Cumhuriyet!
  • Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

    ATA DEMİRER

    29 Ekim Cumnuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

    EBRU YAŞAR

    29 Ekim'i Ata'mızın kabrinde ziyaretle kutladık. 
  • Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

    HÜLYA KOÇYİĞİT

    Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; "Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz... Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz." 99 yıl önce Atatürk önderliğinde şehitlerimizin ve gazilerimizin kanı, canı ve emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmamız dileğiyle... Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun aziz silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

    TOLGA ÇEVİK

    Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun! Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle anıyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!
  • Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

    CEM DAVRAN

    29 Ekim 1923... Cumhuriyetimiz 99 yaşında, kutlu olsun hepimize... Bize özgürlük, aydınlık armağan eden, başta Atatürk ve arkadaşlarına sonsuz sevgi ve saygılarımla... Çok şanslıyız, çok...
  • Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

    HADİSE

    Yoktan var ettiğin Cumhuriyet'in, kadınlara verdiğin hakların, özgürlüğün ve en önemlisi senin kıymetini her gün daha çok anlıyoruz. Sana olan minnetimi, saygımı ve sevgimi ifade edemem. 

    Gururla ve her seferinde daha yüksek bir sesle; Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Atatürk!
  • Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

    NİLGÜN BELGÜN

    Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

    ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ

    Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutlamaya geldik. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz! Ata'm izindeyiz! Cumhuriyet bayramı kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

    ARAS BULUT İYNEMLİ

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