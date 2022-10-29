Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

HADİSE

Yoktan var ettiğin Cumhuriyet'in, kadınlara verdiğin hakların, özgürlüğün ve en önemlisi senin kıymetini her gün daha çok anlıyoruz. Sana olan minnetimi, saygımı ve sevgimi ifade edemem.

Gururla ve her seferinde daha yüksek bir sesle; Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Atatürk!