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Yeni yılda, televizyonlardan bir çok teklif aldığını söyleyen güzel model, "Şu anda gelen teklifler var özellikle de televizyon programı için. Uzun zamandır ekranlarda olmadığım için biraz daha fazla düşünüyorum. Tam net bir şey söyleyemem fakat, bu gelen tekliflerde beni ayrıca mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.