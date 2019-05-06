Sri Lanka'da, Paskalya gününde, aralarında kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya düzenlenen terör saldırılarında, Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 252. kişisi olarak gösterilen Bestseller'in sahibi Povlsen'in 3 çocuğu da yaşamını yitirmişti.

İş adamının 3 çocuğu için dün Danimarka'da bir cenaze töreni düzenlendi. Törende hayatını kaybeden çocukların tabutları çiçeklerle süslendi. Törende, iş adamı Anders Holch Povlsen, eşi ve hayatta kalan tek çocukları Astrid'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

İş adamının kızı Alma'nın Instagram'da saldırıdan 4 gün önce kardeşleriyle çekildiği fotoğraf, ailenin birlikte son fotoğrafı olmuş, haber tüm dünyada büyük üzüntü yaratmıştı.

DÜNYANIN EN ZENGİN 252. KİŞİSİ OLMUŞTU

Türkiye'de de üretim yapan Danimarka merkezli Bestseller şirketi, hazır giyim sektöründe Jack & Jones, Vero Moda, Only, Selected ve Pieces markalarıyla farklı hedef kitlelerine yönelik faaliyet gösteriyor. Povlsen'in, Zalando, Asos ve Klarna gibi şirketlerde de yatırımları bulunuyor.

Ekonomi dergisi Forbes, Bestseller'in sahibi Anders Holch Povlsen'in servetinin 7.9 milyar dolar (46 milyar lira) olduğunu kaydederek, Danimarka'nın en zengin kişisi olan Povlsen'i, dünyanın 252. en zengin insanı ilan etmişti.

SRİ LANKA SALDIRILARI

Sri Lanka'da 21 Nisan Pazar günü, Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.