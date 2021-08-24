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Haberler Dünyadan Ünlü müzisyen Eric Wagner koronavirüse yenik düştü - Magazin haberleri
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Ünlü müzisyen Eric Wagner koronavirüse yenik düştü

Metal gruplarından Trouble'ın eski solisti Eric Wagner, koronavirüs nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü müzisyen Eric Wagner koronavirüse yenik düştü - Magazin haberleri
Ünlü müzisyen koronavirüse yenik düştü
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Ünlü metalci Eric Wagner'ın ölüm haberini en büyük oğlu Facebook'tan duyurdu. Oğlu Luke Wagner sadece "Eric Wagner hayatını kaybetti" demekle yetindi.

Wanger'ın son grubu The Skull bir gün öncesinde bir paylaşım yaparak Eric Wagner'ın kovid-19 nedeniyle durumunun kötüye gittiğini duyurmuş ve "Psycho Vegas" için sahne alamayacaklarını bildirmişti. Paylaşımda Wagner'ın hastalığının zatürreeye döndüğü vurgulanmıştı. Diğer grup üyelerinin testleri ise negatif çıktı.

Ölüm haberinin ardından The Skull bir paylaşım daha yaparak "Şoktayız ve perişanız. Grup arkadaşımızı, ağabeyimizi kaybettik" açıklamasını yaptı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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