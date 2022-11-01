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Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!

Kara Sevda ve Emir'in Yolu gibi dizilerde rol alan Gizem Karaca, Güzel Köylü dizisinde canlandırdığı Gül karakteri ile hafızalara kazındı. Son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Evdokya rolüne hayat veren Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. İşte, Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın beğeni toplayan Instagram paylaşımları...

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  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!

    Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasında ikinci seçilen Gizem Karaca magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!

    Karaca; oyunculuğu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!

    Kara Sevda ve Emir'in Yolu gibi yapımlarda ekran karşısına geçen ünlü isim, Güzel Köylü dizi ile akıllarda yer edindi.
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!

    Son olarak TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Barış Bağcı ve Sarp Levendoğlu ile birlikte rol aldı.
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!

    2017'de Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan Karaca, evlendikten sonra İstanbul'dan ayrılıp İzmir'e yerleşmişti. 
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, iddialı pozlarını sevdiklerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!

    Instagram hesabında 3 milyon takipçisi bulunan Karaca'nın paylaşımları takipçilerinden tam not alıyor.
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!

    30 yaşındaki ünlü oyuncunun pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!

    İşte, Gizem Karaca'nın beğeni toplayan paylaşımları...
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!
  • Ünlü oyuncu Gizem Karaca güzelliğiyle göz kamaştırdı! Paylaşımı takipçilerinden tam not aldı!

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