Ünlü oyuncu Olivia Munn meme kanserine yakalandığını açıkladı

"ŞANSLIYIM"

Teşhisten bir ay sonra mastektomi operasyonu olduğunu ve son 10 ay içinde toplam dört ameliyat geçirdiğini söyleyen Munn, "Bir gün kendimi tamamen iyi hissederken, ertesi gün 10 saatlik bir ameliyatın ardından hastane yatağında uyanmaya başladım. Şanslıyım. Seçeneklerim olmasına yetecek kadar erken yakaladık hastalığı" dedi.

Munn, "Umarım bunu paylaşmam başkalarının kendi yolculuklarında rahatlık, ilham ve destek bulmalarına yardımcı olur" diye de ekledi.