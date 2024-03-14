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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Olivia Munn meme kanserine yakalandığını açıkladı - magazin haberleri

        Ünlü oyuncu Olivia Munn meme kanserine yakalandığını açıkladı

        Olivia Munn, çok hızlı yayılan bir meme kanseri türüne yakalandığını ve son 10 ayda dört operasyon geçirdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:06
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        'The Newsroom', 'Magic Mike', 'Iron Man 2' ve 'X-Men: Apocalypse' gibi filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Olivia Munn, Nisan 2023'ten bu yana meme kanseriyle mücadele ettiğini, tedavi için mastektomi ameliyatı olarak her iki memesini de aldırdığını açıkladı.

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        43 yaşındaki oyuncu, sosyal medya paylaşımında, kendisinin ve kız kardeşinin kansere neden olduğu bilinen BRCA geni için yapılan testlerinin negatif çıkmasına ve mamografi sonucunun da temiz olmasına rağmen, doktorunun her ihtimale karşı meme kanseri risk değerlendirme puanını hesaplamaya karar verdiğini ve riskin yüzde 37 çıktığını belirtti.

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        Risk yüksek çıkmasa da doktorunun bir dizi tetkik yaptırmasını istediğini söyleyen Munn, yapılan biyopsi sonucunda "agresif, hızlı ilerleyen bir kanser" türü olan Luminal B meme kanserine yakalandığının tespit edildiğini anlattı.

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        "ŞANSLIYIM"

        Teşhisten bir ay sonra mastektomi operasyonu olduğunu ve son 10 ay içinde toplam dört ameliyat geçirdiğini söyleyen Munn, "Bir gün kendimi tamamen iyi hissederken, ertesi gün 10 saatlik bir ameliyatın ardından hastane yatağında uyanmaya başladım. Şanslıyım. Seçeneklerim olmasına yetecek kadar erken yakaladık hastalığı" dedi.

        Munn, "Umarım bunu paylaşmam başkalarının kendi yolculuklarında rahatlık, ilham ve destek bulmalarına yardımcı olur" diye de ekledi.

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        Kanserle mücadelesi boyunca ailesinin, arkadaşlarının ve erkek arkadaşı John Mulaney'in kendisine destek olduğunu söyleyen Munn, "Geceler boyunca tüm ameliyat ve tedavi şekillerini, karşılaşabileceğim yan etkilerini araştıran John'a müteşekkirim" ifadesini kullandı.

        John Mulaney de "Bizim için, burada olmak için, bu kadar çok mücadele ettiğin için teşekkür ederiz. Malc ve ben sana tapıyoruz" diye paylaşım yaptı.

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        Üç yıldır birlikte olan çiftin Aralık 2021'de Malcolm adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

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