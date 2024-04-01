Ünlü oyuncu Ramy Youssef'ten Filistinlilerin 'ızdırabı sona ersin' duası

Oyuncu Ramy Youssef, NBC ulusal televizyonundaki SNL komedi programına konuk oldu. Arkadaş grubunda 'dua eden kişi' olarak bilinen Youssef, kendisinden dua etmesinin istenmesinden söz etti.

Youssef, bir arkadaşının Gazze'de yaşayan ailesi için kendisinden dua etmesi ricasında bulunduğunu aktardı.