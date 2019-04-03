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"MADDİYAT İÇİN İNSANLARI KANDIRMAM"

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin sosyal medyada doğmamış çocuklarına hesap açması çok konuşulmuştu. Umut Oğuz, "Ben isim vermeyeceğim. Bebeğe Instagram hesabı açmak yada mail adresi almak önemli değil. Önemli olan bunun haber olması. Biz de mail adresi aldık. Çocuğumuzun maili dora 216 mı olsun? Ne için açtığın önemli. Bu sürece girdiğimizde çok teklif geldi ama maddiyat için insanları kandırmam. Ben bir sorumluluk taşıyorum, insanlar takip ediyor bizi. Bize bebek arabası hediye eden markaya, bizden sonra ihtiyacı olan insanlara gitmeli dedim" diye konuşmuştu.