90’lı yıllarda seslendirdiği "Cesaretin Var mı Aşka" şarkısıyla pop müziğe damga vuran Gülay Sezer, geçtiğimiz haftalarda vücudundaki enfeksiyon sebebiyle rahatsızlanınca hastanelik olmuştu.

"YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Kan değerleri normale dönen ünlü sanatçının tedavisi sürüyor. Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Gülay, şu ifadeleri kullandı:



Sevgili dostlarım... Mesajlarınızı zaman zaman görüyorum ve beni merak ettiğinizi biliyorum fakat çoğunlukla çok yorgun olduğum için sizlere cevap veremiyorum. Durumum gayet iyi ancak tamamen iyileşip hastaneden çıkabilmek için bolca dinlenmem gerekiyor, ben de öyle yapıyorum. Yakında görüşmek üzere. Sevgimle...

Takipçilerinden çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajı alan şarkıcı, iki kez kanseri yenmişti...