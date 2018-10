Ermeni kökenli Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Turne için gittiği Japonya'dan yeni dönen Aznavour'un Fransa'nın güneyindeki Alpilles'te bulunan evinin küvetinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Sanatçının ölüm nedeni ise solunum yetmezliği olarak belirlendi.

22 Mayıs 1924'te Paris'te dünyaya gelen Aznavour, Fransa'nın en popüler sanatçılarından biriydi.

Aznavour 80 ülkede 100 milyona yakın kayıt sattı.

Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve Rusça olmak üzere altı dilde şarkı söyleyen Aznavour, 60'a yakın filmde de rol almıştı.

Fransa'nın Frank Sinatra'sı olarak da lanse edilen Aznavour, 1970'lerde "Dance in the Old Fashioned Way" ve "She" parçalarıyla İngiltere'de büyük başarı elde etmişti.

Aznavour, François Truffaut'nun Piyanisti Vurun filminde Edouard Saroyan karakterini canlandırmıştı.

Aznavour geçen yıl kolunu kırdığı için birçok konserini iptal etmek zorunda kalmıştı.

