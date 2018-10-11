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Genç şarkıcı Tuba Ergüzel intihar etti

Özgün müziğin genç şarkıcılarından 33 yaşındaki Tuba Ergüzel, intihar ederek hayatını kaybetti. Magazin camiasında Felaket Tellalı lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay, Ergüzel’in vefat ettiğini duyurdu

11.10.2018 - 10:48 | Güncelleme:

“SARILACAK BİR YÜREK BULAMADI”

Şarkıcının fotoğraflarını da paylaşan Onur Akay, “Daha hayatının baharında olan şarkıcı arkadaşımız Tuba Ergüzel’i kaybettik. 33 yaşında olan özgün müziğin genç sesi Ergüzel, intihar ederek hayatına son verdi ve maalesef bizleri çok üzdü. Hayat dolu bir insan olarak tanıyordum. Yüreği ile herkese sarıldı ama sarılacak bir yürek bulamadı. Nur içinde yatsın inşallah.” ifadelerini kullandı.



1985 yılında Tunceli’de dünyaya gelen Tuba Ergüzel, Cavit Mürtezaoğlu’ndan şan dersleri alarak müziğe başlamış ve halk müziği ve özgün müzikle ön plana çıkmıştı. Ünlü isimlerle sahne çalışmaları da yapan Ergüzel, ‘Sebep Sensin’ isimli klip çalışmasından sonra çok sayıda sosyal sorumluluk projesinde yer almıştı. Albüm çalışmaları yapan ve televizyon programlarına katılan Ergüzel, popüler türkü evlerinin aranan solisti olmuştu.

 

 

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