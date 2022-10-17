Sürdürülebilir bir dünya için düzenlenen Sıfır Atık Festivali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Söyleşiye konuk olan Şef Mehmet Yalçınkaya sürdürülebilir tüketimin nasıl olması gerektiği hakkında konuştu.

“DİLİM ÜRÜNE GEÇMEK ZORUNDAYIZ!”

Dünya’da israfın giderek artığını vurgulayan Yalçınkaya “Bir diğer konu ise yüzde yüz arkasındayım, hiç umurumda değil, dilim ürüne geçmek zorundayız. Artık aileler küçüldü evde üç ya da dört kişiyiz dilim ürün satın almak bizim fakir olduğumuzu parasız olduğumuzu göstermez.