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Şef Mehmet Yalçınkaya: “Dilim ürün satın almak bizim parasız olduğumuzu göstermez”

Sürdürülebilir bir dünya için düzenlenen Sıfır Atık Festivali’ne konuk olan ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya “Dilim ürün satın almak bizim fakir olduğumuzu parasız olduğumuzu göstermez”

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  • Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya: "Dilim ürün satın almak fakir olduğumuzu göstermez" "Dilim ürüne geçmek zorundayız"

    Sürdürülebilir bir dünya için düzenlenen Sıfır Atık Festivali, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Söyleşiye konuk olan Şef Mehmet Yalçınkaya sürdürülebilir tüketimin nasıl olması gerektiği hakkında konuştu.

    “DİLİM ÜRÜNE GEÇMEK ZORUNDAYIZ!”

    Dünya’da israfın giderek artığını vurgulayan Yalçınkaya “Bir diğer konu ise yüzde yüz arkasındayım, hiç umurumda değil, dilim ürüne geçmek zorundayız. Artık aileler küçüldü evde üç ya da dört kişiyiz dilim ürün satın almak bizim fakir olduğumuzu parasız olduğumuzu göstermez. 

     
  • Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya: "Dilim ürün satın almak fakir olduğumuzu göstermez" "Dilim ürüne geçmek zorundayız"

    ALMANYA’DA DİLİM ÜRÜNLER SATILIYOR

    Ben 8 yıl Almanya’da yaşadım. 8 yıl önce Almanya’da dilim avokado, bal kabağı, kavun karpuz satıldığını gördüm bunun sebebi parasızlık değil insanlar evde az kişiyle yaşıyorlar. Ben kendi evimden örnek vereyim biz bir karpuz alıyoruz 3 dilim yeniyor herkes çalıştığı için geri kalanı çöpe gidiyor. Dolaysıyla bal kabağı, kavun, karpuz Türkiye’de acilen ve acilen marketler doğru saklama koşullarında dilime geçmeliler. Üçüncüsü yemeklik sosluk ürünlere çok uzaktan bunlar çürümüş diye bakmamak gerekiyor” sözlerini ifade etti.
  • Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya: "Dilim ürün satın almak fakir olduğumuzu göstermez" "Dilim ürüne geçmek zorundayız"

    EN ÇOK İSRAF EDİLEN GIDALAR “MEYVE VE SEBZELER”

    Dünya’da en çok israf edilen besinlerin başında meyve ve sebzelerin olduğunu söylen Mehmet şef “Doğru satın alma sonrası ürünlerin saklama koşulları bizim için çok önemli. Gençlerden rica ettiğimiz şey şu lütfen gençler artık buzdolabını elleri ile kapatsınlar. Özellikle annelerden en çok duyduğumuz şey buzdolabının kapağının doğru kapatılmadığı ciddi anlamda ısı kaybına uğradığı ve ürünlerin çürüdüğü. Bu size çok komik gelebilir ama gidin 10 tane anne ile konuşun 7 tanesi size çocuklarının buzdolabını doğru kapatmadığını söyleyecektir. İkincisi salatalık ve patlıcan kesinlikle buzdolabına girmemeleridir. Patates kesinlikle yıkanmamalıdır.
  • Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya: "Dilim ürün satın almak fakir olduğumuzu göstermez" "Dilim ürüne geçmek zorundayız"

    "Bazı ürünleri öyle yanlış temizliyoruz ki daha buzdolabına girmeden ürünü elden çıkartmış oluyoruz. Kök sebzelerin kökleri kesinlikle kesilmelidir. Yemekler kesinlikle çelik tencere ile saklanmamalıdır. Yemekler çelik tencere ile pişirilebilir fakat daha ince ve kolay ısı geçirebilen ürünler ile saklanmalıdır. Pişirme tekniklerimizi acilen değiştirmemiz lazım."
  • Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya: "Dilim ürün satın almak fakir olduğumuzu göstermez" "Dilim ürüne geçmek zorundayız"

    "Her şeyi bir yağ ile yapamayız. Kızartma yağı kızartmalarda kullanılmalıdır. Son dönemlerde görüyoruz ki özelikle çiçek yağı aşırı kızartmalarda kullanılıyor. Çabuk yandığı için alternatif kızartmalık yağlara geçilmesi gerekiyor, benim şahsi düşüncem. Bugün en çok bunlara dikkat çekmek istedik” dedi.
  • Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya: "Dilim ürün satın almak fakir olduğumuzu göstermez" "Dilim ürüne geçmek zorundayız"

    “DOĞRU SAKLAMA, DOĞRU SATIN ALMA, DOĞRU KULLANMA VE TÜKETİM”

    “Doğru satın alma, doğru saklama, doğru kullanma ve doğru tüketim bunların hepsi bir araya gelmesi gerekiyor. Biz sadece yemeği konuşabildik plastiğe ve kâğıda hiç geçmedik. Bugünün konusu bence kebap öncesi verilen salatlar tekrar düzenlenmeli isteyen isteğini seçebilmeli her şey masaya gelmemelidir.
  • Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya: "Dilim ürün satın almak fakir olduğumuzu göstermez" "Dilim ürüne geçmek zorundayız"

    Serpme kahvaltıda 30-60 çeşit değil 12 çeşitte inilmeli bunlar sadece benim bu konulara dikkat etmek için vermiş olduğum sloganlarım daha konuşacak birçok şey var. Ama şu anda bunlara dikkat etsek yeterli”

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