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2. ORDUDAN VE OKULDAN ATILDI

Mayıs 1978'de Jeffrey Dahmer, Revere Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra işletme okumak için Ohio Eyalet Üniversitesi'ne gitti ancak içki sorunu ve düşük notları nedeniyle ilk yarıda okuldan atıldı. Üniversiteyi bitiremeyince orduya katıldı. Fort Sam Houtsan, Teksas'ta savaş doktoru olmak için eğitim gördü.

Batı Almanya'nın Baumholder kentine gönderildi. Mart 1981'de onurlu terhis aldığı için orduda yalnızca iki yıl görev yaptı. Ancak yine alkolizm sorunu nedeniyle ordudan atıldı.