6. ÇOK SAYIDA ŞARKICI ŞARKI SÖZLERİNDE JEFFREY DAHMER'E YER VERDİ

Çok sayıda şarkıcının eski şarkılarının sözlerinde Jeffrey Dahmer'e yer vermesi eleştirilmelerine neden oldu. Eminem'in "Bagpipes from Bagdad ve Must Be the Ganja şarkısı, Katy Perry'nin Dark Horse ve Kesha'nın Cannibal şarkısında Dahmer'den bahsediliyor.