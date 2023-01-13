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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabında 4,2 milyon takipçisi bulunan Esmersoy yıllar önceki halini paylaştı. Esmersoy eski halini Brad Pitt'e ve Leonardo DiCaprio'ya benzetti. İşte, Burcu Esmersoy'un o paylaşımı...

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  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!

    Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!

    Nazım Akmandil ile bir süredir aşk yaşayan Burcu Esmersoy ilişkisiyle adından söz ettirmişti.
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!

    Özel hayatıyla magazin gündeminde uzun süre yer alan ünlü model, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!

    Sosyal medya hesabında 4.2 milyon takipçisi bulunan Esmersoy yıllar önceki halini paylaştı.
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!

    Eski haliyle dalga geçen ünlü sunucu kendisini hem Brad Pitt'e hem de Leonardo DiCaprio'ya benzetti.
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!

    İşte, Burcu Esmersoy'un eski hali...
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!
  • Ünlü sunucu yıllar önceki halini paylaştı! Burcu Esmersoy eski haliyle dalga geçti: Yanaklar etli etli!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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