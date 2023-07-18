Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Ünlü tasarımcı mirasından 1 milyon sterlini kedisi için ayırdı

        Tasarımcı Karl Lagerfeld, 2019 yılında hayatını kaybetti ancak arkasında kalan ve çok sevdiği kedisini unutmadı. Ölümünden sonra da kedisinin lüks yaşamaya devam etmesi için onun bakımına 1.3 milyon sterlin ayırdı.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2019 yılında, 85 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü modacı Karl Lagerfeld, Choupette ismindeki kedisini çok seviyordu. Tasarımcı gittiği her yere onu da götürüyordu; Choupette'in kendi Ipad'i ve yemek yemesi için markalı tabakları vardı.

        2

        Beyaz tüyleri ve mavi gözleriyle oldukça sevimli bir kedi olan Choupette'nin bir Instagram hesabı bile var ve şu anda 258 bin takipçisi bulunuyor. Instagram'da paylaşılan gönderiler Choupette'in ağzından yazılıyor ve kedi, babasına olan özlemini her gün "dile getiriyor."

        3

        Tasarımcının vefatından bu yana Choupette, hayranlar ve moda uzmanları arasında sevilen bir figür olmaya devam etti.

        4

        Yakın zamanda Vogue tarafından Lagerfeld'e yapılan bir saygı duruşunda Choupette, Naomi Campbell'ın kolunda uzanırken gösterildi; bu da onu gerçek bir ünlü evcil hayvan yapıyor.

        5

        Bilinene göre Choupette havyarı ve lüks yaşamı seviyor. Legerfeld hayattayken kedisinin ihtiyaçlarını karşılaması için yardımcılar tutuyordu.

        6

        178 milyon sterlin değerindeki mirasa sahip tasarımcı hayatını kaybettiğinde Choupette'i unutmadı. Ünlü modacı, kedisinin iyi bakılması için mirasından 1.3 milyon sterlin ayırdı.

        7

        Son yapılan Met Gala, tasarımcının onuruna düzenlendi ve bazı ünlüler, Choupette'i andıran kıyafetler giyerek, tasarımcıyı onurlandırdı.

        Fotoğraf: AP

        8

        Kaynak: BrightSide Fotoğraflar: Instagram

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Çanakkale'deki orman yangınında 3'üncü gün!
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        Konut fiyatlarında mayısta rekor sürdü
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Hakkari'deki buzul faciasından acı haber!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan semalarında uçacak
        Bayraktar AKINCI, Suudi Arabistan semalarında uçacak
        "Transferde anlaşamadık"
        "Transferde anlaşamadık"
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Polisten kaçan sürücü bisikletliye çarptı!
        Onana harekatı!
        Onana harekatı!
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Fırtına öncesi sessizlik!
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Threads kullanıcıları heyecanını kaybetti
        Yıllık ücreti belli oldu
        Yıllık ücreti belli oldu
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Boşanmanın ardından manidar mesaj
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
        Yüzde 40'ını çıkardı
        Yüzde 40'ını çıkardı
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        1959 öncesinin şampiyonluklarını araştıracak Fenerli tarihçiler hazır, mesele GS’li tarihçileri bulabilmekte!
        Şöyle bir bakıyorum da, “El hayru fî mâ vaka’a” demekten başka yol görmüyorum
        Şöyle bir bakıyorum da, “El hayru fî mâ vaka’a” demekten başka yol görmüyorum
        Benzinli mi, dizel mi?
        Benzinli mi, dizel mi?
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...
        Bilim insanları açıkladı! Doğum için en güvenli yaş...