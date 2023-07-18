Ünlü tasarımcı mirasından 1 milyon sterlini kedisi için ayırdı Tasarımcı Karl Lagerfeld, 2019 yılında hayatını kaybetti ancak arkasında kalan ve çok sevdiği kedisini unutmadı. Ölümünden sonra da kedisinin lüks yaşamaya devam etmesi için onun bakımına 1.3 milyon sterlin ayırdı. Habertürk Giriş: 18.07.2023 - 16:38 Güncelleme: 18.07.2023 - 16:38 facebook

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2019 yılında, 85 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü modacı Karl Lagerfeld, Choupette ismindeki kedisini çok seviyordu. Tasarımcı gittiği her yere onu da götürüyordu; Choupette'in kendi Ipad'i ve yemek yemesi için markalı tabakları vardı.

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Beyaz tüyleri ve mavi gözleriyle oldukça sevimli bir kedi olan Choupette'nin bir Instagram hesabı bile var ve şu anda 258 bin takipçisi bulunuyor. Instagram'da paylaşılan gönderiler Choupette'in ağzından yazılıyor ve kedi, babasına olan özlemini her gün "dile getiriyor."