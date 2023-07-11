Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Ünlü tasarımcı yaşı ve fiziğiyle herkesi şaşırtıyor

        Dünyaca ünlü bir tasarımcı olan Vera Wang'ın yaşını tahmin etmek biraz zor. İlk bakışta belki de otuzlarında olan bir kadın gibi gözükse de aslında Vera, 74. yaş gününü Haziran ayında kutladı.

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 17:31
        1

        New York'ta Çinli bir göçmen ailenin çocuğu olan Vera Ellen Wang, dünyaca ünlü bir tasarımcı.

        2

        Bu zamana kadar ünlülere birçok gelinlik ve gece kıyafeti tasarladı.

        3

        Wang, sadece başarılı tasarımlarıyla değil aynı zamanda yaşı ve enerjisiyle de şaşırtıyor!

        4

        Vera, 27 Haziran 1949 yılında doğdu. Evet, kendisi tam 74 yaşında!

        5

        Enerjisi, tarzı ve genç gösteren yapısıyla ona 74 demek oldukça zor. Vera'nın "ikonik" olarak adlandırılmasındaki en büyük etken de zaten gelenekselliğe meydan okuması. 

        6

        Fiziğiyle de kendine hayran bırakan tasarımcının sırrı ise sağlıklı beslenme ve spor.

        7

        Tabii, tüm bunların yanında Vera genetik olarak da şanslı olduğunu belirtiyor.

        8
        9
        10
        11
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme
        Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Tarihi NATO Zirvesi başladı
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Tehlikeli sıcak hava dalgası yaklaşıyor!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        En çok yemek yiyen ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı?
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Gözyaşlarıyla UĞUR'landı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Geçen yıl en az 61 bin kişi öldü!
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Yol arkadaşlarına böyle veda ettiler
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        5 kişinin öldüğü kazada takograf oyunu!
        5 kişinin öldüğü kazada takograf oyunu!
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!