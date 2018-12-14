Yangın, Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'ndeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni belirlenemeyen yangın, boya malzemelerin olması sebebiyle bir anda büyüdü. İHA'nın haberine göre, küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangına, çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangın nedeniyle dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülürken, Çeşme Emniyeti de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede tedbir aldı.



Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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