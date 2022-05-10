Ünlü yazar kocasını öldürmekle suçlanıyor 0:00 / 0:00

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Multnomah County Bölge Savcısı Shawn Overstreet, 71 yaşındaki yazar Nancy Crampton Brophy'in eşini öldürdüğünü ve hücre arkadaşına bu cinayetin detaylarını anlattığını söyledi.

Oregon Live'ın aktardığına göre, Nancy Brophy'nin eşi Daniel Brophy, 2 Haziran 2018'de öldürüldü. İddialara göre Nancy Crampton Brophy, finansal sorunlar nedeniyle 1,5 milyon dolarlık sigorta için eşini sırtından vurarak öldürdü.

Nancy Brophy'nin kazara olaylara ilişkin hücre arkadaşına itirafta bulundu belirtildi. Bölge savcısı Overstreet "Brophy, kollarını açarak hücre arkadaşına 'vurulma anında bu kadar uzaktaydım' dedi" diye konuştu.

Savcı ve avukatlar dolandırıcılıktan hapis yatan Jacobs'un hücre arkadaşının şahit olarak dinlenmesini ve iddianın detaylı şekilde araştırılması gerektiğini belirtti.