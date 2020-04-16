Ünlü çevirmen koronavirüs kurbanı

Koronavirüs, edebiyat dünyasını da vurdu! Yazar ve çevirmen Nevzat Erkmen, koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

İrlandalı yazar James Joyce’un ünlü eseri 'Ulysses’i Türkçe'ye çeviren 89 yaşındaki Erkmen'in dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

NEVZAT ERKMEN KİMDİR?

1931’de İzmir’de doğdu. İzmir Karataş Ortaokulu, İnönü (şimdiki Namık Kemal) Lisesi ve İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nden mezun olduktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursunu kazanarak, New York Üniversitesi’nde Pedagoji dalında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. Çeşitli şirketlerde müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

1980’de Cumhuriyet gazetesinde Zekâ Oyunları köşesini yönetmeye başladı, World Puzzle Federation’ın (Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu) kurucu üyesi ve Türkiye Temsilcisi oldu. 1992-2005 arasında Türk Beyin Takımı’nın kaptanlığını yaptı, 2005’te takımın Onursal Kaptanı oldu. 1995’te Türkiye Zekâ Oyunları Kulübü’nü kurdu ve Beyin Olimpiyatları’nda Türkiye’ye Dünya Üçüncülüğü kazandırdı.

Nevzat Erkmen, 1983’te psikanaliz, erotoloji, anlambilim, Geştalt Yaklaşımı, eski Meksika şamanlarının sonuncusu Don Juan’ın öğretileri, zen, yoga ve taoculuk birikimlerini paylaşmak amacıyla Söz Yayın Oyunajans’ı (www.sozyayin.com) kurdu. Öykülerini topladığı Apartman Aşkları’nı ve başta Carlos Castaneda’dan yaptıkları olmak üzere pek çok çevirisini bu yayınevinden çıkardı. Türk Dilinin Uyak (Kafiye) Sözlüğü’nü hazırladı, Jack Kerouac’ın Dharma Bums’ını Zen Kaçıkları adıyla Türkçeleştirdi, Şeyh Nefzavi’nin Itırlı Bahçe’sini çevirdi.

James Joyce’tan yaptığı Ulysses (YKY, 1996) çevirisiyle aynı yıl The International James Joyce Foundation üyeliğine kabul edilen Erkmen, İrlanda Cumhurbaşkanı tarafından bir mektupla taltif edildi, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Yılın Çevirmeni ödülünü ve Nokta dergisinin Doruktakiler 1996 Çeviri Ödülü’nü kazandı, 1998’de James Joyce Centre tarafından Dublin’de düzenlenen Bloomsday etkinliklerine katıldı.

Nevzat Erkmen şimdi Joyce’un Finnegans Wake’ini çeviriyor ve bu iki kitabın çeviri süreçlerini anlattığı Ulysses ve Finnegans Wake güncelerini hazırlıyor.