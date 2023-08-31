30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sahnede kutladılar
Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü coşkuyla karşılandı. Simge Sağın, Derya Uluğ, Hakan Altun ve Emre Altuğ gibi bir çok ünlü isim de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dün akşam sahne aldıkları şehir ve ilçelerde kendilerini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte kutladı
Giriş: 31.08.2023 - 10:08 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:33
1
Hadise - Çerkezköy
2
Ferhat Göçer - Bodrum
3
Emre Altuğ - İstanbul
4
Derya Uluğ - Mersin
5
Merve Özbey - Antalya
6
Koray Avcı - Alanya
7
Simge Sağın - İstanbul
8
Bilal Sonses - Muğla
9
Bengü - İzmir
10
Hakan Altun - Menemen
11
Gripin - Bolu
12
Kafadar - Antalya