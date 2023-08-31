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        Haberler Magazin Ünlüler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sahnede kutladılar - Magazin haberleri

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sahnede kutladılar

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü coşkuyla karşılandı. Simge Sağın, Derya Uluğ, Hakan Altun ve Emre Altuğ gibi bir çok ünlü isim de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dün akşam sahne aldıkları şehir ve ilçelerde kendilerini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 10:08 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:33
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        1

        Hadise - Çerkezköy

        2

        Ferhat Göçer - Bodrum

        3

        Emre Altuğ - İstanbul

        4

        Derya Uluğ - Mersin

        5

        Merve Özbey - Antalya

        6

        Koray Avcı - Alanya

        7

        Simge Sağın - İstanbul

        8

        Bilal Sonses - Muğla

        9

        Bengü - İzmir

        10

        Hakan Altun - Menemen

        11

        Gripin - Bolu

        12

        Kafadar - Antalya

        13

        İkilem - Yalova

        14

        Kalben - Mudanya

        #30 Ağustos Zafer Bayramı
        #ünlüler
        #konser
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