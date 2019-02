Ünlüler 'Aries'i izledi

Dila Bulut'un yönettiği, Leyla Feray ile Saim Karakale'nin başrolü paylaştığı 'Aries'i Nilüfer Bulut, Meltem Demirören Oktay, Sevil Sabancı - Ferhat Ferhangil, Emine Sabancı Kamışlı, Demet Sabancı Çetindoğan, Ajda Pekkan, Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu, Arda Bozkurt, Nida Bulut Bozkurt, Mahsun Kırmızıgül - Ece Kırmızıgül, Buğra Gülsoy, Dolunay Soysert, Hediye Güral Gür, Hüseyin Hatemi - Kezban Hatemi, Lal Dedeoğlu, Müge Sırmabıyık, Şükran Güzeliş, Zehra Neşe Kavak, film için düzenlenen özel gösterimde izledi.

'Aries'in senaryosunu da yazan Dila Bulut filmin dünyadaki ilk gösteriminin ABD'de olduğunu söyleyerek "ABD'de Soho House New York Film Club'ın eylül ayında gösterim için seçilen film oldu. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir gelişmeydi. Filmin İstanbul'da çekilmiş olması, sorguladığı içsel dünya ve yabancı bir dilde olması seyircilerin merakını uyandıran unsurlar oldu. New York'taki prömiyerde katılımcılar arasında yer alan Javier Salinas, düzenlediği Mendoza Arjantin Film Festivali'ne filmi bizzat davet etti" dedi.

Nilüfer Bulut - Dila Bulut - Ajda Pekkan - Kezban Hatemi

Venedik Film Festivali, Cannes Film Festivali, Berlin Film Festivali, Sundace Film Festivali, Tribeca Film Festivali ve New York Film Festivali'ne katılması planlanan 'Aries'de diğer rollerde

Melisa Tapan, Kıvanç Kasabalı ve Onur Gökçek yer aldı.

Dila Bulut Kimdir?

Dila Bulut 2015'de Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sinemaya duyduğu ilgi ve merak nedeniyle Fikri Mülkiyet, alanında yasal stajını yaparken, bir yandan yönetmenliğini Selman Nacar'ın yaptığı "KUYU" ve "EŞİK" kısa filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Bu süreçte sinemaya duyduğu ilgi ve yaratıcılık arzusu daha ağır basmış ve avukatlık ruhsatını aldıktan sonra 2017'de kariyerine yazar ve yönetmen olarak devam etmeye karar verdi. Columbia Üniversitesi'nde MFA programına başvurmak için portfolyosunu oluşturmak üzere New York Film Academy'de eğitimine başladı. Dila Bulut, New York da çekmeyi planladığı, kısa filmini ülkemizin güzellikleri ve kültür ögelerini uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla İstanbul'da çekmeye karar verdi. New York'ta yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığı yedi projede yer almış ve ilk kısa filmi 'Mirror Man'den sonra tez filmi 'Aries'i İstanbul'da çekti.

Dila Bulut - Mahsun Kırmızıgül - Ece Kırmızıgül

Demet Sabancı Çetindoğan