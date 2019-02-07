Ünlüler 'Aries'i izledi

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Dila Bulut'un yönettiği, Leyla Feray ile Saim Karakale'nin başrolü paylaştığı 'Aries'i Nilüfer Bulut, Meltem Demirören Oktay, Sevil Sabancı - Ferhat Ferhangil, Emine Sabancı Kamışlı, Demet Sabancı Çetindoğan, Ajda Pekkan, Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu, Arda Bozkurt, Nida Bulut Bozkurt, Mahsun Kırmızıgül - Ece Kırmızıgül, Buğra Gülsoy, Dolunay Soysert, Hediye Güral Gür, Hüseyin Hatemi - Kezban Hatemi, Lal Dedeoğlu, Müge Sırmabıyık, Şükran Güzeliş, Zehra Neşe Kavak, film için düzenlenen özel gösterimde izledi.
'Aries'in senaryosunu da yazan Dila Bulut filmin dünyadaki ilk gösteriminin ABD'de olduğunu söyleyerek "ABD'de Soho House New York Film Club'ın eylül ayında gösterim için seçilen film oldu. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir gelişmeydi. Filmin İstanbul'da çekilmiş olması, sorguladığı içsel dünya ve yabancı bir dilde olması seyircilerin merakını uyandıran unsurlar oldu. New York'taki prömiyerde katılımcılar arasında yer alan Javier Salinas, düzenlediği Mendoza Arjantin Film Festivali'ne filmi bizzat davet etti" dedi.
Venedik Film Festivali, Cannes Film Festivali, Berlin Film Festivali, Sundace Film Festivali, Tribeca Film Festivali ve New York Film Festivali'ne katılması planlanan 'Aries'de diğer rollerde
Melisa Tapan, Kıvanç Kasabalı ve Onur Gökçek yer aldı.
Dila Bulut Kimdir?
Dila Bulut 2015'de Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Sinemaya duyduğu ilgi ve merak nedeniyle Fikri Mülkiyet, alanında yasal stajını yaparken, bir yandan yönetmenliğini Selman Nacar'ın yaptığı "KUYU" ve "EŞİK" kısa filmlerinin yapımcılığını üstlendi. Bu süreçte sinemaya duyduğu ilgi ve yaratıcılık arzusu daha ağır basmış ve avukatlık ruhsatını aldıktan sonra 2017'de kariyerine yazar ve yönetmen olarak devam etmeye karar verdi. Columbia Üniversitesi'nde MFA programına başvurmak için portfolyosunu oluşturmak üzere New York Film Academy'de eğitimine başladı. Dila Bulut, New York da çekmeyi planladığı, kısa filmini ülkemizin güzellikleri ve kültür ögelerini uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla İstanbul'da çekmeye karar verdi. New York'ta yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığı yedi projede yer almış ve ilk kısa filmi 'Mirror Man'den sonra tez filmi 'Aries'i İstanbul'da çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.