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        Haberler Magazin Ünlüler'den Yüksel Uzel'e veda - Magazin haberleri

        Ünlüler'den Yüksel Uzel'e veda

        Yüksel Uzel, 73 yaşında uzun süredir yaşadığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde hayatını kaybetti. Cenazesi, kızı Arzu Uzel tarafından İstanbul'a getirilecek olan Uzel'in vefatı ünlüleri yasa boğdu. Ünlü isimler, yayımladıkları mesajlarla Yüksel Uzel'e veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 18:07 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:32
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        1

        DEMET AKBAĞ

        Canım Yüksel ablam, çok özel, çok güzel ve çok kıymetliydin benim için… Seni çok özleyeceğiz.

        2

        SİBEL CAN

        Çok sevdiğim ve saydığım canım Yüksel ablacığımı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekânın cennet olsun.

        3

        MUSTAFA SANDAL

        İstanbul Gelişim Stüdyosu'nun kapılarını bana ilk açan ve kariyerimin ilk dokunuşunu yapan canım Yüksel ablam mekânın cennet olsun. İyi ki seni tanımışım, iyi ki benim Yüksel ablam olmuşsun. Hakkını ödeyemem. Allah, rahmet eylesin.

        4

        BERNA LAÇİN

        Çok büyüleyici bir kadındı. Birlikte çok program yaptık, evine misafir oldum, güzelliği ve edası o kadar etkileyiciydi ki 20 yaşında bir kız iken bakar bakar dalardım ona... Kedileri en kıymetlileriydi o görkemli evinde. Güney Afrika’ya yerleşip doğal ve güzel bir yaşam seçti, onu da kendine çok yakıştırdı.

        Türkiye’ye tatile geldiğinde yine programıma konuk aldım, hasret giderdik, iyi ki de kırmamış beni de vakit ayırıp gelmiş... Aynı güzellikteydi hâlâ... Hep çağırdı uzaklardaki evine bir türlü gidemedim. Sesi kadife gibi, yorumu büyüleyiciydi. Her an Casablanca filmine ışınlanacak gibi bir his verirdi insana. O kadar yüksek bir aurası vardı ki yakınlaşınca bir daha çekim alanından çıkamazdınız. Nurlarda dinlen güzel kadın

        5

        MELEK BAYKAL

        Huzurla uyuyun, Yattığınız yer incitmesin Yüksel Uzel.

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        Ünlü sanatçı vefat etti Haberi Görüntüle
        #Yüksel Uzel
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