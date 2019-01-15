Ünlüler 'Manik Atak'ı beğendi

Bihter Dinçel'in yazdığı ve Devrim Yakut ile başrolünü paylaştığı 'Manik Atak' adlı tiyatro oyununu birçok ünlü isim izledi. Yönetmenliğini Barış Dinçel'in yaptığı oyunu izleyenler arasında Demet Akbağ, Oya Başar, Salih Kalyon, Ayça Erturan - Oğulcan Kırca, Erdem Akakçe, Sedef İybar, Gökhan Türkmen, Aylin Aslım, Şenar Gürler - Semih Saygıner, Tuana Büyükçınar ve Ekin Türkmen de vardı. Zamanda bir yolculuk hikâyesini, eğlenceli bir dille anlatan 'Manik Atak', ünlülerin beğenisini kazandı.

Oyunun Konusu :

Bu, tesadüfi bir karşılaşma değildi, planlıydı.

Yeri, saati, sebebi belliydi.

İki kadın.

Kim olduklarını biliyorlardı ama henüz birbirlerini tanımıyorlardı. İkisi de tuhaf şeyler olabileceğini ihtimallerine dahil etmişti ama dakikalar ilerledikçe bu karşılaşmanın, sebebinden taşan, manik bir karnavala dönüşeceğini tahmin etmemişlerdi.

Namlunun ucundaki o kadın mıydı, öbürü mü? Geçmiş miydi, yoksa gelecek mi?

'Manik Atak', sürprizleriyle ve coşkusuyla, içinizdeki dönme dolapları harekete geçirecek.

Sedef İybar - Devrim Yakut- Bihter Dinçel - Oya Başar - Demet Akbağ

Devrim Yakut ile Bihter Dinçel'in performansı ünlüler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Bige Önal

Ekin Türkmen

Gökhan Türkmen - Sinem Türkmen

Oğulcan Kırca - Ayça Erturan

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