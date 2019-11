Ünlüler 'Recep İvedik 6'yı izledi

'Recep İvedik 6'nın galasına birçok ünlü isim katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Mahsun Kırmızıgül, Engin Altan Düzyatan, Murat Cemcir, Murat Han, Orhan Kılıç, Cihan Nacar, Sinan Albayrak, Seray Sever, Necati Kocabay, Hamdi Alkan, Yasemin Sakallıoğlu, Berkay Şahin - Özlem Şahin, Kerem Gönlüm - Elif Gönlüm, Rüştü Reçber - Işıl Reçber, Oğuzhan Uğur, İsmail Saymaz, Kaan Sekban, Bilal Çatalçekiç, Ecem Baltacı, Zuhal Topal - Korhan Saygıner, Şahan Gökbakar ile Togan Gökbakar'ı galada kutladı.

Şahan Gökbakar, "Yine her galada olduğu gibi, izleyicimizle ilk defa buluştuk. Burada filmin elektriğini, enerjisini izleyicilerimizle ilk defa izledik. O yüzden çok heyecanlıyız. Bildiğiniz gibi zaten herkesin çok sevdiği bir karakter ve serinin altıncısı... Bizce çok güzel oldu. Artık top izleyicilerimizde. İzlesinler, notumuzu versinler" dedi.

Şahan Gökbakar, gişede yeni bir rekor beklentisi olup olmadığına ilişkin soruya, "Her filmde 'Acaba yeniden rekor kıracak mı, bir öncekini geçecek mi?' gibi şeyler konuşuyoruz ama bilmiyorum. Kısmet bu işler. Biz filmleri rekor kırmak için yapmadık. İlk başında da devam ettiğinde de öyle yapmadık. İzleyicimiz öyle takdir etti. İnşallah bunda da izleyicilerimizden güzel bir not alırız" cevabını verdi.

'Recep İvedik' serisinin izleyicilerin istediği sürece devam edeceğini dile getiren Şahan Gökbakar, seri yapımların dünyada da çok fazla örnekleri olduğunu aktararak, "Bize özel değil. 'Fast & Furious', 'Harry Potter', 'Süperman' ve 'Rambo' gibi, say say bitmez. Seri devam edecek gibi duruyor şimdilik" ifadelerini kullandı. Gökbakar, karakterle ilgili eleştirilere de değinerek şunları söyledi; "Eninde sonunda bir komedi karakteri, bir komedi filmi. Çok da abartılacak bir şey yok. Atomu parçalamıyoruz. O yüzden çok ciddiye alıp, eleştirmek de garip geliyor bana. İzleyenler, mutlu olanlar izlesin. Keyfine baksın. Biz zaten onlar için üretiyoruz bunları. Amaç iki saat kafayı dağıtıp, doya doya kahkaha atmak. Bence 'Recep İvedik'ler Türkiye'de bunu en iyi yapan film oldu ki izleyicimiz böyle bir not verdi.

Filmi yöneten ve ağabeyi Şahan Gökbakar ile senaryosunu yazan senarist Togan Gökbakar da heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Bu film diğerlerinden daha renkli. 'Recep İvedik' Afrika'ya gidiyor. Herkes çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlıyız. Umarız herkes beğenir" diye konuştu. 'Gişede mekânın sahibi geldi diyebilir miyiz' şeklinde yöneltilen soruya Togan Gökbakar, "Her filmin kaderi, sonucu farklı oluyor tabii ki. Bu film de sevilirse öyle olabilir. Neden olmasın?" dedi.

Togan Gökbakar, yöneltilen eleştirilere ilişkin ise "Sevilen her şey eleştirilir. Eleştirilmesi güzel bir şey. Birileri sevecek, birileri sevmeyecek. Hayatın her alanında olduğu gibi. Onun için biz, sevenler kısmıyla ilgileniyoruz. Eğlendiğimiz filmler çekiyoruz. İnsanlar da eğlenirse mutlu oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Filmde Şahan Gökbakar'a eşlik eden oyuncu Nurullah Çelebi de filmin harika olduğunu aktararak, "Zaten en çok gülmeye ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Onun için biz 7, 8'e hazırız" dedi.

Galaya katılan ünlüler şunları söyledi;

Yılmaz Erdoğan: Hayırlı, uğurlu olsun. Zaten başarısını defalarca kanıtlamış bir iş. Bizimki geçen seneden iade-i gala ziyareti. Artık güzel oluyor, birbirimizin galalarına gidiyor, dayanışma sergiliyoruz. Bence çok önemli bir şey sinemamız için. Şimdi de gül gül öleceğiz.

Demet Akbağ: Hakikaten birbirimize destek olmamız gerektiğine inanıyorum. Şahan'ı seviyorum. Ailece seviyoruz onu. Çocukları ve eşiyle. Her zaman olduğu gibi başarılı olacaktır yine. Biz de onun başarısına bu akşam ortak olmaya geldik.

Mahsun Kırmızıgül: Sevgili Şahan'a başarılar diliyorum. Yolu açık olur umarım. Ben kendisini insan olarak da çok seviyorum. Çok iyi bir insan. Çok yetenekli. Çok güzel bir film olduğuna inanıyorum. Çünkü ben bir önceki filminde de kahkahalarla gülmüştüm. Şu anda Türkiye'nin gülmeye ihtiyacı var ve sanırım kasım ayında bol bol sinema izleyicisi eğlenecek.

Engin Altan Düzyatan: Artık altıncı olmuş, biz ne söyleyelim? Hayırlı olsun. Yine çok güleceğimizi tahmin ediyorum. İyi bir film olduğunu da biliyorum. Hikâyesinin Afrika olması beni çok etkiliyor. Afrika'yı çok severim. Umarım yine yeni bir rekor kırar. Bir önceki galiba rekor kırmıştı. İnşallah bu da aynısını yapar.

Murat Cemcir: Bir kere her zamanki 'Recep İvedik'ten farklı. Karakter olarak zaten çok sevdiğimiz bir karakter. Ama onun haricinde Afrika'da geçiyor olması çok etkileyici. Ben hayvanlarla nasıl olacağını çok merak ediyordum. Bir gorille beraber bir maceraya girmeleri çok güzel, çok orijinal bir fikir. O sahnelere güldüm ve onlarla çok iyi anlaşıyor olmalarına güldüm. Bende bir 'Jumanji' etkisi yarattı. Bütün hikâyelerini çok seviyor, çok gülüyorum. Ama burada hayvanların içerisinde, Afrika'da, safari duygusuyla görmek çok daha güzel geldi. Çok şaşırttı beni. Çok sevdim" de.