Cumhurbaşkanlığı seçimleri için seçmenler, ikinci kez sandık başında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13'üncü cumhurbaşkanlığı için yarışıyor.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde adaylar, % 50 + 1'lik orana ulaşamadığı için, seçmenler ikinci turda yeniden oy kullanıyor.

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez ikinci turdaki seçimlerle belirlenecek.

Ünlüler de sabah saat 8.00'de başlayan oy verme işleminde siyasi tercihlerini oy pusulasına yansıtmak üzere sandıklara gidiyor.