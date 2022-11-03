Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'ın moda trendi haline getirdiği sıkı topuzlar, artık birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Hem şık hem spor görünümlere uyan bu sıkı topuzların aslında birçok saç rahatsızlığını ortaya çıkardığını biliyor muydunuz?