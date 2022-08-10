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Ünlüler tatilde!

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları tatillerini sürdürüyor. Bazı isimler Ege ve Akdeniz koylarında deniz ile güneşin tadını çıkarırken, kimi de tercihini yurt dışından yana kullandı. İşte ünlülerden renkli kareler...

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  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    MELİSA DÖNGEL

    Genç oyuncu Melisa Döngel, Çeşme'de tatil yapıyor.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    Tatilinden renkli kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Döngel, son olarak pembe bikinili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    IVANA SERT

    Geçtiğimiz yıl Sezer Dermenci il evlenen modacı Ivana Sert ise bir süre Yunanistan'da tatil yaptı.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    Sert'in son durağı ise Fethiye oldu. 42 yaşındaki eski mankenin fiziği takipçilerinden tam not aldı.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    DEREN TALU

    Defne Samyeli'nin 25 yaşındaki kızı Deren Talu da Çeşme'de müdavimlerinden.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    Talu sık sık renkli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    ŞEYMA SUBAŞI

    Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine bir şans daha veren Şeyma Subaşı da şu sıralar sevgilisiyle birlikte Göcek'te tatil yapıyor.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    SAMAR DADGAR

    Şarkıcı Özcan Deniz'in modacı sevgilisi Samar Dadgar da Alaçatı'da tatil yapıyor. Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Dadgar, verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı 
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    SEREL YERELİ

    Oyunculuğa ara verip, müzik ile ilgilenen Serel Yereli, Londra'ya yerleşmişti. Tatil yapmak için İzmir'e gelen Yereli, mavi renkli bikinisiyle objektif karşısında poz verdi.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    CANSU DERE

    Başrolünde yer aldığı dizinin final yapmasının ardından sezonu açan Cansu Dere, tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Sıcak havanın ve denizin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    Bikinisiyle objektif karşısına geçen Dere, yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Sahilde gökkuşağının önünde boy gösteren Cansu Dere'nin fit hali dikkatlerden kaçmadı. 
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    EDA TAŞPINAR

    Müdavimi olduğu Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda keyifli vakit geçiren Eda Taşpınar'dan yeni fotoğraf geldi. Sosyetik güzel, beyaz mayosu, aynı renk kimonosu ve mavi kemeri ile objektif karşısına geçti.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    NURGÜL YEŞİLÇAY

    Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte Marmaris'te deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor. Kavurucu sıcaktan bunalan Yeşilçay, bikinisiyle objektif karşısına geçti. Uzandığı anları Instagram'dan paylaşan ve yüzünü de havluyla kapatan Nurgül Yeşilçay, gönderisine, "Çok sıcak!" notunu düştü.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    NİLPERİ ŞAHİNKAYA

    Nilperi Şahinkaya da tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Pembe bikinisiyle poz veren ünlü oyuncu, fotoğrafını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    HATİCE ŞENDİL

    Oyuncu Hatice Şendil de yapımcı eşi Burak Sağyaşar ile birlikte tatile çıktı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Şendil, beyaz mayosuyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    YASMİN ERBİL

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, Çeşme'de tatil yapıyor. Yeşil bikinisini kot şort ile kombinleyen 26 yaşındaki Erbil, çekilen fotoğrafını "Ben galiba bu yaz Çeşme'ci oldum." ifadeleriyle yayınladı.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    BURCU BİRİCİK

    Oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile tatil yapmak için Yunanistan'ı tercih etti. Kırmızı renkte mayo giyen Biricik, eşinin objektifine verdiği pozu Instagram'dan paylaştı.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    DİLAN ÇİÇEK DENİZ

    İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle tatil yapıyor.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    Güneşin ve denizin tadını çıkaran Deniz, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE

    Sezonu Bodrum'da açan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, mayokinisiyle objektif karşısında poz verdi.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    MELİKE İPEK YALOVA

    Tekne tatiline çıkan başka bir isim de Melike İpek Yalova... Ünlü oyuncu, mor bikinisiyle objektif karşısına geçti.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    DEMET ŞENER

    1995 Türkiye Güzeli Demet Şener de sevgilisi Tolga Arman ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran iki çocuk annesi, mor renkli mayosuyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    SELİN ŞEKERCİ

    Ünlü oyuncu Selin Şekerci, tatil için soluğu Muğla'da aldı. Bozburun'a giden Şekerci, objektif karşısında verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    ÖZLEM YILDIZ

    Bodrum müdavimi olan Özlem Yıldız, bu seneyi de Bardakçı Koyu'nda açtı.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir ile tatil yapan 41 yaşındaki sunucu fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    TÜRKÜ TURAN

    Oyuncu Türkü Turan, tatil sezonunu Muğla'da açtı. Bikinisinin üzerine pareo giyen ünlü isim, objektif karşısında verdiği pozları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
  • Plajlar podyuma döndü! Ünlülerin tatil paylaşımları sosyal medyayı salladı! Melisa Döngel, Şeyma Subaşı... - Magazin haberleri

    Turan, gönderisine, "Doğal ortamına kavuşmuş mutlu bir birey."  ifadelerini not düştü.

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