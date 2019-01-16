Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları

Giriş: 16.01.2019 - 11:57 | Güncelleme:  

Sosyal medyada '10 years challenge' akımı başladı. Ünlü isimler 10 yıl önceki fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşımlar...

  • 1Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
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    Sosyal medyada '10 years challenge' akımı başladı. Ünlü isimler 10 yıl önceki fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Çağla Şıkel de o akıma uydu. Şıkel, fotoğrafını, "Kuzey'e hamile / 2 çocuk annesi..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

  • 2Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
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    METİN AROLAT

    "Arttırıyorum; 25 yıl..."

  • 3Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
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    BENGÜ

    "2009-2019"

  • 4Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
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    DENİZ SEKİ

    "2009-2019, sahici albümümüz yeni çıkmıştı..."

  • 5Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
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    GONCA VUSLATERİ

  • 6Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
    6|18

    MERT ALAŞ

    "Açılarını bilmek her şeydir"

  • 7Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
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    YEŞİM SALKIM

    "Günaydın, neymiş aman eksik kalmayalım..."

  • 8Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
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    ESRA EROL

    "Hey gidi yıllar..."

  • 9Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
    9|18

    ARDA TÜRKMEN

    "Soldaki 2019, sağdaki 2009... Televizyon programı yok, roka var, leblon var, siyah saç ve sakallar var. Şimdi, saçlarda sakalda aklar var, Arda'nın mutfağı, omuz omuza ve Mükellefler var... Değişmeyen tek şey, hala çalışıyoruz çok şükür."

  • 10Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
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    ROJDA DEMİRER

    "Akım başlamış madem buyrun 2009... “Melekler Korusun” bir adet Esin ve 2019'da ben..."

  • 11Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
    11|18

    PINAR ALTUĞ

    "2009-2019... 2009'da kızımı yeni kucağıma almışken..."

  • 12Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
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    DEMET ŞENER

    "Solda Ömer’e hamileyim, işte 20 kilo almış halim. Sağdaki de son çekimim, iki fotoğraf arasında 10 yıl var"

  • 13Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
    13|18

    ECE ERKEN

    "Madem bir challenge var, ben de varım. 10 yıl önce, 10 yıl sonra..."

  • 14Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
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    SELEN PINAR IŞIK (PUCCA)

    Sosyal medya fenomeni 'Pucca' lakaplı ünlü yazar Selen Pınar Işık da 10 yıl önceki fotoğraflarını paylaştı.

  • 15Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
    15|18

    SELEN PINAR IŞIK (PUCCA)

  • 16Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
    16|18

    SELEN PINAR IŞIK (PUCCA)

  • 17Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
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    HADİSE

  • 18Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları - Magazin haberleri
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    HADİSE

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