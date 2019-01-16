Ünlülerden '10 yıl önce' paylaşımları

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ARDA TÜRKMEN

"Soldaki 2019, sağdaki 2009... Televizyon programı yok, roka var, leblon var, siyah saç ve sakallar var. Şimdi, saçlarda sakalda aklar var, Arda'nın mutfağı, omuz omuza ve Mükellefler var... Değişmeyen tek şey, hala çalışıyoruz çok şükür."