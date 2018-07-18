15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında, şehit ve gazi vatandaşlarımızın anısına hayata geçirilen ‘Şükran Mektupları Projesi’ ünlü isimleri bir araya getirdi. T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle yine Ajans tarafından hazırlanan projede Alişan, Sibel Can, Bade İşçil, Bülent İnal, Bülent Ersoy, Murat Boz, Çağatay Ulusoy, Deniz Seki, Demet Akalın Kurt ve Emel Sayın gibi birçok ünlü isim duygularını ifade eden mektuplarla şehit ve gazi ailelerine destek verdiler.

Bade İşçil: Bu vatan ki bayrağı uğruna canını verenlerin vatanı. Şanlı Türk milleti düşmanı alt edip bayrağını tekrar göklere çıkardı.

Bülent İnal: 15 Temmuz gecesi vatanın selameti için canından vazgeçen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Çağatay Ulusoy: 15 Temmuz’da devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine karşı FETÖ tarafından yapılan hain saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim.

Deniz Seki: Hiç kimse bizi deviremez, hiçbir darbe Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkamaz. Onlar istedikleri kadar kötülük düşünsünler. Biz çok şeyler görmüş geçirmiş bir milletiz. O gün hayatını kaybedenlerin geride bıraktıkları ailelerinin başı sağolsun.

İvana Sert: Ülkemize, milletimize ve demokrasimize yapılan 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetliyorum. Demokrasimize kastedenlere en güzel cevabı milletimiz vererek egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Nil Karaibrahimgil: O kâbuslarla yırtılan geceyi canlarıyla geri diktikleri için müteşekkirim hepsine.... Huzurla uyusunlar cennetlerinde...

Demet Akalın: 15 Temmuz; şahit olanlar için bir milletin nasıl tek vücut olabileceğinin, söz konusu vatan ve ükenin bütünlüğü olduğunda ne tankların, ne silahların, ne kumpasların bu vatan evlatlarını durduramayacağının dersidir. Bu uğurda şehit olan herkese Allah'tan rahmet diliyorum... Gazilerimize, şehit ailelerine bütün kalbimle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

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